Мелони провела "сердечный разговор" с Зеленским, пригласила его в Рим

Пресс-служба правительства Италии обнародовала подробности разговора итальянского премьер-министра Джорджии Мелони и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении указывается, что "сердечный разговор" состоялся впервые с 28 октября, когда лидеры Италии и Украины говорили в последний раз.

"Мелони подтвердила полную поддержку итальянским правительством Киева в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и в дальнейшем восстановлении Украины", - говорится в сообщении.

Также премьер Италии, как отмечается, подтвердила готовность Рима ко всем действиям, "направленным на достижение справедливого мира для украинского народа".

"Премьер-министр подтвердила свое намерение осуществить визит в Киев и пригласила президента Зеленского посетить Рим", - сообщили в итальянском правительстве.

По версии украинской стороны, Мелони также говорила о рассмотрении вопроса предоставления систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба. О каких именно системах ПВО идет речь, пока неизвестно, но еще в ноябре СМИ писали, что Италия рассматривает передачу Украине систем SAMP/T и Aspide в рамках нового пакета помощи.

Джорджия Мелони является лидером правой партии "Братья Италии", которая стала первой женщиной на посту главы правительства.

После победы на выборах она пообещала поддержку Украине, а также подчеркивала, что поддерживает продолжение военной помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира Киева и Москвы.