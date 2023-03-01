Парламент Угорщини почне дебати про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

Процес ратифікації заявок Фінляндії і Швеції про вступ в НАТО розпочнеться в середу у парламенті Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

1 березня в угорському законодавчому органі стартують дебати, а саме голосування щодо схвалення заявок двох країн очікується у другій половині березня.

Угорщина - єдина окрім Туреччини держава НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції та Фінляндії.

Публічно Будапешт не висував жодних вимог до Гельсінкі та Стокгольма, однак минулого тижня Мате Кочиш, голова фракції партії Віктора Орбана "Фідес" заявив, що зараз виникли "серйозні дебати" щодо вступу двох країн. Угорщина вирішила направити делегацію до Швеції та Фінляндії для вивчення "політичних суперечок", які виникли.

Угорський прем’єр заявив у п’ятницю, що хоча ми в принципі підтримуємо вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, "нам спочатку потрібно провести серйозні дискусії".

Орбан вказав на попередню критику Фінляндією та Швецією ситуації в Угорщині з верховенством права, стверджуючи, що дехто в його партії ставить під сумнів мудрість прийняття країн, які "поширюють відверту брехню про Угорщину".

Глава НАТО Єнс Столтенберг у понеділок відвідав Гельсінкі, він закликав Туреччину та Угорщину підтвердити заявки на членство двох країн найближчим часом.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила у вівторок, що не чула від Угорщини жодних вимог для ратифікації заявки країни про вступ в НАТО.