Парламент Венгрии начнет дебаты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО начнется в среду в парламенте Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

1 марта в венгерском законодательном органе стартуют дебаты, а само голосование по одобрению заявок двух стран ожидается во второй половине марта.

Венгрия - единственное кроме Турции государство НАТО, которое до сих пор не ратифицировало заявку Швеции и Финляндии.

Публично Будапешт не выдвигал никаких требований к Хельсинки и Стокгольму, однако на прошлой неделе Мате Кочиш, председатель фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил, что сейчас возникли "серьезные дебаты" по вступлению двух стран. Венгрия решила направить делегацию в Швецию и Финляндию для изучения "политических споров", которые возникли.

Венгерский премьер заявил в пятницу, что хотя мы в принципе поддерживаем вступление Швеции и Финляндии в НАТО, "нам сначала нужно провести серьезные дискуссии".

Орбан указал на предыдущую критику Финляндией и Швецией ситуации в Венгрии с верховенством права, утверждая, что некоторые в его партии ставят под сомнение мудрость принятия стран, которые "распространяют откровенную ложь о Венгрии".

Глава НАТО Йенс Столтенберг в понедельник посетил Хельсинки, он призвал Турцию и Венгрию подтвердить заявки на членство двух стран в ближайшее время.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила во вторник, что не слышала от Венгрии никаких требований для ратификации заявки страны о вступлении в НАТО.