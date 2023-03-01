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Парламент Венгрии начнет дебаты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Среда, 1 марта 2023, 07:57

Процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО начнется в среду в парламенте Венгрии. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

1 марта в венгерском законодательном органе стартуют дебаты, а само голосование по одобрению заявок двух стран ожидается во второй половине марта.

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Венгрия - единственное кроме Турции государство НАТО, которое до сих пор не ратифицировало заявку Швеции и Финляндии. 

Публично Будапешт не выдвигал никаких требований к Хельсинки и Стокгольму, однако на прошлой неделе Мате Кочиш, председатель фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил, что сейчас возникли "серьезные дебаты" по вступлению двух стран. Венгрия решила направить делегацию в Швецию и Финляндию для изучения "политических споров", которые возникли.

Венгерский премьер заявил в пятницу, что хотя мы в принципе поддерживаем вступление Швеции и Финляндии в НАТО, "нам сначала нужно провести серьезные дискуссии".

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Орбан указал на предыдущую критику Финляндией и Швецией ситуации в Венгрии с верховенством права, утверждая, что некоторые в его партии ставят под сомнение мудрость принятия стран, которые "распространяют откровенную ложь о Венгрии".

Глава НАТО Йенс Столтенберг в понедельник посетил Хельсинки, он призвал Турцию и Венгрию подтвердить заявки на членство двух стран в ближайшее время. 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила во вторник, что не слышала от Венгрии никаких требований для ратификации заявки страны о вступлении в НАТО.

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Венгрия Финляндия Швеция Расширение НАТО

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