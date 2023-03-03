Під парламентом Грузії під час протесту проти законів про "іноагентів" затримали 36 осіб

Під парламентом Грузії увечері 2 березня пройшов протест проти законів про "іноагентів", під час цього затримали 36 осіб.

Про це повідомляє Interpressnews та "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Учасники акції, орієнтовну кількість яких не називають, розмістилися біля обох входів у парламент та влатували "коридор ганьби" для депутатів парламентської більшості, які хочуть підтримати скандальні законопроєкти.

Після перших затримань сталися сутички з поліцією, коли протестувальники намагались не випускати авто патрульної поліції, куди посадили одного із затриманих.

Під кінець подій в МВС підтвердили затримання 36 осіб за "дрібне хуліганство" або "непокору поліції". Пізно увечері звільнили затриманих журналістів - керівника видання "Публіка" Зуру Вардіашвілі та репортера "Табули" Беку Джикурашвілі.

Скількох загалом відпустили, точно невідомо.

Нагадаємо, перші люди зібралися під парламентом вдень 2 березня перед комітетськими слуханнями щодо скандальних законопроєктів. Під час самих слухань у залі сталися бійки.

Два скандальних проєкти – "Про прозорість іноземного впливу" та "Про реєстрацію іноземних агентів" – вніс рух "Сила народу", група депутатів, що відкололися від правлячої "Грузинської мрії", але разом з ними входять до парламентської більшості.

Громадські організації називають обидві ініціативи наступом на свободу слова та наслідуванням Росії.

Посол ЄС у Грузії попередив, що проєкт "Про прозорість іноземного впливу" суперечить принципам ЄС. У Держдепі США також висловили стурбованість з приводу наслідків для свободи вираження поглядів у Грузії у разі схвалення запропонованого закону про "іноагентів". У Раді Європи теж закликали Грузію відхилити обидва проєкти.

Лідер "Мрії" Іраклій Кобахідзе натякає, що правляча партія налаштована у будь-якому разі схвалити один з них, а очільник фракції у парламенті Мамука Мдінарадзе звинуватив спікера Держдепу США у брехні через критику законопроєктів.

Детальніше про те, що означає ініціатива "Сили народу", дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.