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Под парламентом Грузии во время протеста против законов об "иноагентах" задержали 36 человек

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Пятница, 3 марта 2023, 08:49

Под парламентом Грузии вечером 2 марта прошел протест против законов об "иноагентах", во время этого задержали 36 человек.

Об этом сообщает Interpressnews и "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Участники акции, ориентировочное количество которых не называют, разместились у обоих входов в парламент и устроили "коридор позора" для депутатов парламентского большинства, которые хотят поддержать скандальные законопроекты.

После первых задержаний произошли столкновения с полицией, когда протестующие пытались не выпускать авто патрульной полиции, куда посадили одного из задержанных.. 

Под конец событий в МВД подтвердили задержание 36 человек за "мелкое хулиганство" или "неповиновение полиции". 

Поздно вечером освободили задержанных журналистов - руководителя издания "Публика" Зуру Вардиашвили и репортера "Табулы" Беку Джикурашвили. Сколько всего отпустили, точно неизвестно.

Напомним, первые люди собрались под парламентом днем 2 марта перед комитетскими слушаниями по скандальным законопроектам. Во время самих слушаний в зале произошли драки.

Два скандальных проекта - "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" - внесло движение "Сила народа", группа депутатов, отколовшихся от правящей "Грузинской мечты", но вместе с ними входящих в парламентское большинство.

Общественные организации называют обе инициативы наступлением на свободу слова по примеру России.

Посол ЕС в Грузии предупредил, что проект "О прозрачности иностранного влияния" противоречит принципам ЕС. В Госдепе США также выразили обеспокоенность по поводу последствий для свободы выражения мнений в Грузии в случае одобрения предложенного закона об "иноагентах". В Совете Европы тоже призвали Грузию отклонить оба проекта.

Лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе намекает, что правящая партия настроена в любом случае принять один из них, а глава фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе обвинил спикера Госдепа США во лжи из-за критики законопроектов.

Подробнее о том, что означает инициированный законопроект, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

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