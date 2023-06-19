Прага продлила льготный проезд на общественном транспорте для украинцев

Городские власти Праги приняли решение продлить льготный проезд в общественном транспорте для людей, которые получают материальную помощь, а также беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Изначально предполагалось, что льгота на проезд общественным транспортом в Праге будет действовать до конца июня.

Для социально уязвимых жителей, которые получают денежную помощь, льготу продлили на год, а для украинских беженцев – до 30 сентября 2023 года.

Скидка на проезд составляет 165 крон (6,95 евро) за месячный проездной по сравнению с нормальной ценой 550 крон (23,17 евро) и 444 кроны (18,7 евро) за квартальный проездной, который обычно стоит 1480 крон (62,34 евро).

Заместитель мэра Праги по вопросам транспорта Зденек Гржиб отметил, что сокращение периода действия скидок для украинцев связано с изменениями, которые позволят им с июля подавать заявления на получение стандартной помощи в связи с материальными трудностями. Таким образом, они смогут воспользоваться скидкой для тех, кто ее получает.

Льгота для социально уязвимых слоев в Праге начала действовать в августе 2021 года, а 12 июня 2022 года город распространил ее на беженцев из Украины.

По состоянию на 1 апреля в Чехии находились более 325 тысяч беженцев из Украины с временной защитой, которая позволяет им получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.