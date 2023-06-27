Як президент Сербії змушує Захід вимагати від Косова поступок

Минулого тижня стало зрозуміло, що мирний план, який Євросоюз намагався нав’язати Сербії та Косово, остаточно "мертвий".

Одночасно сербський президент Александар Вучич різко загострив риторику із Заходом, звинувачуючи його в обмані.

Докладніше про те, як сербському президенту досі вдається нав'язувати Заходу свої правила гри, читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС.

Після загострень між Косовом і Сербією у другій половині минулого року, які почалися з питання щодо автомобільних номерів, з’явився франко-німецький мирний план.

Він передбачав згоду Белграда на членство Косова у міжнародних організаціях (без фактичного визнання). В свою чергу Косово мало узгодити створення Асоціації сербських муніципалітетів – поступку, якої давно вимагають місцеві серби.

І Белград, і Приштина не були раді такій угоді.

Для Косова додаткове розширення прав сербів виглядає скоріш як збільшення ризиків для держави. А у Сербії поступки в рамках угоди радикальна опозиція розглядає як приховане визнання незалежності Косова.

Врешті решт, ця угода почала завдавати серйозного удару по рейтингах сербського президента. А відповідно – постала потреба у її знищенні, але лише так, щоб винним у цьому можна було визнати Косово.

Відповідна можливість з'явилася 23 квітня, коли у "сербських" муніципалітетах Косова пройшли позачергові муніципальні вибори.

Косовські серби проігнорували вибори, у зв'язку з чим явка становила 3,5%. А потім вони стали протестувати, не визнаючи їхні результати.

Влада Косова спробувала силовим шляхом забезпечити роботу нових мерів. У відповідь розпочалися ще більш масштабні протести.

Як і прагнув Вучич, Захід поклав відповідальність за цей конфлікт на владу Косова. Більш того, вперше, проти Косова були введені санкції, але більш символічні.

Арешти кількох сербів, яких звинувачують в організації нещодавніх протестів та у нападах на миротворців, дали шанс президенту Сербії остаточно знищити мирну угоду.

Він заявив, що не збирається відвідати чергову тристоронню зустріч, організовану Євросоюзом, висунувши натомість ультиматум.

"Я не поїду, поки не випустять кожного заарештованого серба, поки псевдомери не заберуться з півночі, поки не забереться їхня поліція і не припинить заарештовувати сербів щодня. Тоді ми поговоримо про те, як сформувати Спілку сербських муніципалітетів. Досить з мене", – заявив він.

Згодом, Вучич скорегував свою заяву, погодившись поїхати на зустріч із єврочиновниками, проте виключив переговори із Курті.

Проте найбільш драматичні заяви були зроблені під час непублічних зустрічей. Як повідомляють сербські ЗМІ, Вучич провів зустріч із дипломатами ЄС, звинувативши їх в обмані – мовляв, він повірив їх гарантіям, коли погодився відвести війська від кордону із Косово.

А відразу після цих звинувачень Вучич відправився до посольства РФ на святкування Дня Росії, де його застала новина про затримання трьох косовських поліцейських. Нібито – на території поза Косовом (натомість Приштина звинувачує сербську владу у викраденні людей зі своєї території).

Деякий час Вучич заявляв, що виключає звільнення цих поліцейських, обіцяючи їм суд та в'язницю. Проте згодом поліцейські були звільнені (за посередництва угорського прем'єра Орбана).

Ця банальна двоходівка із затриманням та звільненням поліцейських була проведена, щоб напевно виглядати краще за Косово.

Виглядає дуже дивно, проте сербському президенту досі вдається нав'язувати Заходу свої правила гри.

Ситуацію може змінити лише більш жорстка позиція Заходу.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС.