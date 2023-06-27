Как президент Сербии заставляет Запад требовать от Косово уступок

На прошлой неделе стало понятно, что мирный план, который Евросоюз пытался навязать Сербии и Косово, окончательно "мертв".

Одновременно сербский президент Александар Вучич резко обострил риторику с Западом, обвиняя его в обмане.

Подробнее о том, как сербскому президенту до сих пор удается навязывать Западу свои правила игры, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко План Вучича: как Сербия идет на обострение из Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС.

После обострений между Косово и Сербией во второй половине прошлого года, которые начались с вопроса об автомобильных номерах, появился франко-германский мирный план.

Он предусматривал согласие Белграда на членство Косово в международных организациях (без фактического признания). В свою очередь Косово должно было согласовать создание Ассоциации сербских муниципалитетов – уступку, которой давно требуют местные сербы.

И Белград, и Приштина не были рады такому соглашению.

Для Косово дополнительное расширение прав сербов выглядит скорее как увеличение рисков для государства. А в Сербии уступки в рамках соглашения радикальная оппозиция рассматривает как скрытое признание независимости Косово.

В конце концов, это соглашение начало наносить серьезный удар по рейтингам сербского президента. А соответственно – возникла потребность в его уничтожении, но только так, чтобы виновным в этом можно было признать Косово.

Соответствующая возможность появилась 23 апреля, когда в "сербских" муниципалитетах Косово прошли внеочередные муниципальные выборы.

Косовские сербы проигнорировали выборы, в связи с чем явка составила 3,5%. А затем они стали протестовать, не признавая их результаты.

Власти Косово попытались силовым путем обеспечить работу новых мэров. В ответ начались еще более масштабные протесты.

Как и стремился Вучич, Запад возложил ответственность за этот конфликт на власти Косово. Более того, впервые, против Косово были введены санкции, но более символические.

Аресты нескольких сербов, которых обвиняют в организации недавних протестов и в нападениях на миротворцев, дали шанс президенту Сербии окончательно уничтожить мирное соглашение.

Он заявил, что не собирается посетить очередную трехстороннюю встречу, организованную Евросоюзом, выдвинув взамен ультиматум.

"Я не поеду, пока не выпустят каждого арестованного серба, пока псевдомеры не уберутся с севера, пока не уберется их полиция и не прекратит арестовывать сербов каждый день. Тогда мы поговорим о том, как сформировать Союз сербских муниципалитетов. Хватит с меня", – заявил он.

Впоследствии, Вучич скорректировал свое заявление, согласившись поехать на встречу с еврочиновниками, однако исключил переговоры с Курти.

Однако наиболее драматические заявления были сделаны во время непубличных встреч. Как сообщают сербские СМИ, Вучич провел встречу с дипломатами ЕС, обвинив их в обмане – мол, он поверил их гарантиям, когда согласился отвести войска от границы с Косово.

А сразу после этих обвинений Вучич отправился в посольство РФ на празднование Дня России, где его застала новость о задержании трех косовских полицейских. Якобы – на территории вне Косово (зато Приштина обвиняет сербские власти в похищении людей со своей территории).

Некоторое время Вучич заявлял, что исключает освобождение этих полицейских, обещая им суд и тюрьму. Однако впоследствии полицейские были освобождены (при посредничестве венгерского премьера Орбана).

Эта банальная двухходовка с задержанием и освобождением полицейских была проведена, чтобы наверняка выглядеть лучше Косово.

Выглядит очень странно, однако сербскому президенту до сих пор удается навязывать Западу свои правила игры.

Ситуацию может изменить только более жесткая позиция Запада.

Подробнее – в материале Юрия Панченко План Вучича: как Сербия идет на обострение из Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС.