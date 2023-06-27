Столтенберг анонсировал встречу Швеции, Финляндии и Турции перед саммитом НАТО

Делегации Швеции, Финляндии и Турции проведут встречу высокого уровня в Брюсселе по ускорению вступления Швеции в НАТО.

Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также на связи с Хельсинки и Стокгольмом.

"Мы договорились созвать встречу на высоком уровне в Брюсселе перед саммитом НАТО... Цель – достичь прогресса в завершении вступления Швеции в НАТО", – отметил Йенс Столтенберг.

На встрече будут присутствовать министры иностранных дел стран, руководители разведки и советники по нацбезопасности.

Как известно, членство Швеции до сих пор не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция. По поводу первой известно, что протокол о вступлении Швеции могут ратифицировать за считанные дни перед саммитом.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В Швеции настаивают, что выполнили свои обязательства по трехстороннему меморандуму Швеции и Финляндии с Анкарой о шагах, которые они должны сделать для присоединения к Альянсу.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.