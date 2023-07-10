Байден хочет разблокировать F-16 для Турции, чтобы та пустила Швецию в НАТО

Президент США Джо Байден стремится достичь договоренности с Турцией об одобрении вступления Швеции в Североатлантический Альянс в обмен на разблокирование продажи Анкаре американских истребителей F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Guardian.

Связь между членством Швеции в НАТО и требованием Турции к Конгрессу США разрешить продажу истребителей F-16, а также условия, на которых эта продажа была бы разрешена, стала очевидной в течение выходных.

Анкара длительное время требует разрешения на покупку истребителей F-16, против чего выступает американский Конгресс из-за враждебности Турции к Греции и покупки ею российской системы противовоздушной обороны.

На выходных после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Байден заявил, что поддерживает продажу F-16 Турции, но соответствующее решение должны принимать именно американские законодатели.

Шестеро из них, очевидно сигнализируя возможную поддержку такому решению, направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой создать механизм мониторинга с тем, чтобы Турция не использовала F-16 для нарушения греческого суверенитета в Эгейском море.

Греция также стремится к гарантиям того, что F-16 не будут использованы против Афин в рамках многолетнего спора с Турцией о морских водах в Эгейском море, когда турецкие самолеты постоянно пролетают над греческими островами, нарушая их суверенитет.

Но в понедельник Эрдоган неожиданно заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя требование Эрдогана, заявил, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде по вступлению Швеции и Финляндии в Альян