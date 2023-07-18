"Зернова угода" США нададуть Україні $250 млн на підтримку фермерів

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер у вівторок оголосила, що Україна отримає додатові 250 мільйонів доларів на допомогу фермерам, які потерпають від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час візиту до Одеси голова USAID заявила, що нова допомога піде на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших маршрутів експорту збіжжя.

Вона також закликала уряди інших країн та приватний сектор надати ще 250 мільйонів доларів, щоб допомогти фермерам, які постраждали від дій Росії, та стимулювати економіку України в довгостроковій перспективі.

Днем раніше Пауер відвідала штаб-квартиру Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві, де оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та передала ДСНС обладнання на суму 2,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для продовження "зернової угоди" в ООН і Туреччини має бути політична воля.