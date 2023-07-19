Трамп: Європа має заплатити США за зброю, відправлену в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у своєму передвиборчому ролику, що в разі переобрання він зажадає від Європи заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон використовував для підтримки України у війні проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію", – сказав Трамп у відео, опублікованому у вівторок.

"Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди розпущені, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну", – додав він.

Трамп звинуватив європейських союзників Америки в тому, що вони надали крихітну частку допомоги Україні. Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування.

"Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це", – заявив він.

Трамп також розкритикував рішення надати Києву касетні боєприпаси, звинувативши Байдена в тому, що він "тягне нас далі до Третьої світової війни".

"Коли я повернусь у Білий дім, першого ж дня ми повернемось до міжнародної політики, що ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки у Східній Європі – мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди припинили помирати", – сказав також Трамп.

Трамп, який прагне стати кандидатом у президенти на виборах 2024 року від Республіканської партії, раніше заявляв, що Штати надають Україні занадто багато зброї.

Він також обіцяв закінчити війну "за 24 години". Днями він пояснив, як збирається це зробити.