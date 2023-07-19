Трамп: Европа должна заплатить США за оружие, отправленное в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в своем предвыборном ролике, что в случае переизбрания он потребует от Европы заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию", – сказал Трамп в видео, опубликованном во вторник.

"Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну", – добавил он.

Трамп обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине. Он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она до сих пор не обратилась с просьбой о возмещении.

"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом", – заявил он.

Трамп также раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы, обвинив Байдена в том, что он "тянет нас дальше к Третьей мировой войне".

"Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать", – сказал также Трамп.

Трамп, который стремится стать кандидатом в президенты на выборах 2024 года от Республиканской партии, ранее заявлял, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Он также обещал закончить войну "за 24 часа". На днях он объяснил, как собирается это сделать.



