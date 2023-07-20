Агентство ЕС предупреждает о высокой угрозе лесных пожаров во многих странах
Программа ЕС Copernicus предупредила об очень высокой угрозе лесных пожаров в странах Южной Европы и повышенной опасности во многих других.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На новой карте от программы Copernicus в зоне экстремальной опасности оказалась треть территории Испании, департамент Вар на юге Франции, несколько регионов Италии. Высокая угроза пожаров также в Греции, на части территории Австрии, Венгрии и Чехии.
Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 20 July shows:— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2023
🟤Very Extreme Danger in
A third of the territory of #Spain🇪🇸
The #Var Department in #France🇫🇷#Sicilia, #Sardegna and #Basilicata regions in #Italy🇮🇹
🔴Extreme danger in #Austria🇦🇹, #Hungary🇭🇺 & southern parts of #Greece🇬🇷 pic.twitter.com/GXIEp18rOa
Немало зон повышенного риска можно видеть по территории практически всей Европы, в том числе Польши, Румынии, Молдовы и Украины.
Как известно, в течение последней недели страны вокруг Средиземного моря страдают от экстремальной жары.
В Риме во вторник зафиксировали рекордные почти 42°С, во Франции во многих районах также обновили температурные рекорды.
Чрезвычайно высокие температурные показатели фиксировали также Румыния и Чехия.
На фоне жары лесные пожары бушевали в нескольких местах в Греции, на Сицилии, в швейцарских Альпах у границы с Италией, а на испанском острове Ла Пальма, который два года назад пострадал от извержения вулкана, пожар, который начался в субботу, удалось стабилизировать, только 19 июля.