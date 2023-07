Агентство ЕС предупреждает о высокой угрозе лесных пожаров во многих странах

Программа ЕС Copernicus предупредила об очень высокой угрозе лесных пожаров в странах Южной Европы и повышенной опасности во многих других.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На новой карте от программы Copernicus в зоне экстремальной опасности оказалась треть территории Испании, департамент Вар на юге Франции, несколько регионов Италии. Высокая угроза пожаров также в Греции, на части территории Австрии, Венгрии и Чехии.

Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 20 July shows:



🟤Very Extreme Danger in

A third of the territory of #Spain🇪🇸

The #Var Department in #France🇫🇷#Sicilia, #Sardegna and #Basilicata regions in #Italy🇮🇹



🔴Extreme danger in #Austria🇦🇹, #Hungary🇭🇺 & southern parts of #Greece🇬🇷 pic.twitter.com/GXIEp18rOa