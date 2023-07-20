Агентство ЕС предупреждает о высокой угрозе лесных пожаров во многих странах

Программа ЕС Copernicus предупредила об очень высокой угрозе лесных пожаров в странах Южной Европы и повышенной опасности во многих других.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На новой карте от программы Copernicus в зоне экстремальной опасности оказалась треть территории Испании, департамент Вар на юге Франции, несколько регионов Италии. Высокая угроза пожаров также в Греции, на части территории Австрии, Венгрии и Чехии.

Немало зон повышенного риска можно видеть по территории практически всей Европы, в том числе Польши, Румынии, Молдовы и Украины.

Как известно, в течение последней недели страны вокруг Средиземного моря страдают от экстремальной жары.

В Риме во вторник зафиксировали рекордные почти 42°С, во Франции во многих районах также обновили температурные рекорды.

Чрезвычайно высокие температурные показатели фиксировали также Румыния и Чехия.

На фоне жары лесные пожары бушевали в нескольких местах в Греции, на Сицилии, в швейцарских Альпах у границы с Италией, а на испанском острове Ла Пальма, который два года назад пострадал от извержения вулкана, пожар, который начался в субботу, удалось стабилизировать, только 19 июля.