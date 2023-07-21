Швеция временно эвакуирует посольство Ирака после попытки штурма

Персонал посольства Швеции в Ираке "из соображений безопасности" временно эвакуировали в Стокгольм после попытки штурма здания сотнями протестующих в ночь на четверг.

Об этом агентству TT сообщило шведское Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

В МИД Швеции уточнили, что персонал посольства в Багдаде уже прибыл в Стокгольм регулярными рейсами, и решение о его возвращении примут позже. Других комментариев ведомство не предоставило.

Ранее Ирак выслал шведского посла в знак протеста против запланированного сожжения Корана в Стокгольме, которое побудило сотни протестующих штурмовать и поджечь посольство Швеции в иракской столице.

Швеция вызвала руководителя дипломатической миссии Ирака в стране в связи с нападением на посольство.

Отметим, что на запланированном мероприятии в Стокгольме в четверг двое протестующих толкнули ногой и частично уничтожили книгу, которая, по их словам, была Кораном, но не смогли поджечь ее.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.