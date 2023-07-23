Міністр оборони Німеччини з міркувань безпеки скасував візит в Ірак

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у неділю, 23 липня, скасував запланований візит в Ірак з міркувань безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DPA з посиланням на пресслужбу Міноборони Німеччини.

Зазначається, що поїздка була скасована після жорстоких заворушень біля посольства Швеції в Багдаді.

Скасувати візит Пісторіусу порадили представники правоохоронних органів Німеччини.

За словами німецьких посадовців, не можна виключати подальші протести в Багдаді і ескалацію ситуації.

Крім того, було прийнято рішення про захист співробітників німецької місії в Багдаді.

Нагадаємо, 20 липня у центрі іракської столиці Багдада сотні людей штурмували посольство Швеції і підпалили його на знак протесту проти чергової акції зі спаленням Корану.

Після цього персонал посольства Швеції в Іраку "з міркувань безпеки" тимчасово евакуювали до Стокгольма.

Зазначимо, що на запланованому заході в Стокгольмі в четвер двоє протестувальників штовхнули ногою і частково знищили книгу, яка, за їхніми словами, була Кораном, але не змогли підпалити її.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.