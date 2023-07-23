Министр обороны Германии по соображениям безопасности отменил визит в Ирак

Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье, 23 июля, отменил запланированный визит в Ирак из соображений безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Минобороны Германии.

Отмечается, что поездка была отменена после жестоких беспорядков у посольства Швеции в Багдаде.

Отменить визит Писториусу посоветовали представители правоохранительных органов Германии.

По словам немецких чиновников, нельзя исключать дальнейшие протесты в Багдаде и эскалацию ситуации.

Кроме того, было принято решение о защите сотрудников немецкой миссии в Багдаде.

Ранее сообщалось, что в центре иракской столицы Багдада сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана.

После этого персонал посольства Швеции в Ираке "из соображений безопасности" временно эвакуировали в Стокгольм.

Отметим, что на запланированном мероприятии в Стокгольме в четверг двое протестующих толкнули ногой и частично уничтожили книгу, которая, по их словам, была Кораном, но не смогли поджечь ее.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.