В Данії намагались спалити Коран: уряд засудив акцію

В столиці Данії Копенгагені біля посольства Іраку пройшла акція, під час якої протестувальники намагалися спалити Коран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За інформацією поліції, у п’ятницю неподалік від посольства відбулася "дуже невелика демонстрація", в якій взяло участь менше 10 осіб.

"Я також можу підтвердити, що була спалена книга. Ми не знаємо, що це була за книга. Очевидно, вони намагалися спалити іракський прапор, і після цього хтось на нього наступив", – сказала речниця поліції Копенгагена Тріне Фіскер.

Наступного дня у Багдаді протестувальники намагалися прорватися до "Зеленої Зони", де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Іраку.

Сили безпеки Іраку заблокували мости, що ведуть до цієї зони. Поліцейські застосували кийки і сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Водночас уряд Данії засудив спалення Корану.

"Спалення священних текстів та інших релігійних символів є ганебним актом, який не поважає релігію інших. Це провокаційний вчинок, який ранить багатьох людей і створює бар'єр між різними релігіями та культурами", – йдеться в заяві уряду країни.

У заяві данського уряду підкреслюється, що свобода вираження поглядів і свобода зібрань повинні поважатися.

"Данія підтримує право на протест, але підкреслює, що він повинен залишатися мирним", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня у центрі іракської столиці Багдада сотні людей штурмували посольство Швеції і підпалили його на знак протесту проти чергової акції зі спаленням Корану.

Після цього персонал посольства Швеції в Іраку "з міркувань безпеки" тимчасово евакуювали до Стокгольма.

Зазначимо, що на запланованому заході в Стокгольмі в четвер двоє протестувальників штовхнули ногою і частково знищили книгу, яка, за їхніми словами, була Кораном, але не змогли підпалити її.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.