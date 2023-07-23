В Дании пытались сжечь Коран: правительство осудило акцию

В столице Дании Копенгагене возле посольства Ирака прошла акция, во время которой протестующие пытались сжечь Коран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По информации полиции, в пятницу неподалеку от посольства состоялась "очень небольшая демонстрация", в которой приняло участие менее 10 человек.

"Я также могу подтвердить, что была сожжена книга. Мы не знаем, что это была за книга. Очевидно, они пытались сжечь иракский флаг, и после этого кто-то на него наступил", – сказала пресс-секретарь полиции Копенгагена Трине Фискер.

На следующий день в Багдаде протестующие пытались прорваться в "Зеленую зону", где расположены иностранные посольства и правительственные здания Ирака.

Силы безопасности Ирака заблокировали мосты, ведущие к этой зоне. Полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

В то же время правительство Дании осудило сожжение Корана.

"Сожжение священных текстов и других религиозных символов является позорным актом, который не уважает религию других. Это провокационный поступок, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами", – говорится в заявлении правительства страны.

В заявлении датского правительства подчеркивается, что свобода выражения взглядов и свобода собраний должны уважаться.

"Дания поддерживает право на протест, но подчеркивает, что он должен оставаться мирным", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре иракской столицы Багдада сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана.

После этого персонал посольства Швеции в Ираке "из соображений безопасности" временно эвакуировали в Стокгольм.

Отметим, что на запланированном мероприятии в Стокгольме в четверг двое протестующих толкнули ногой и частично уничтожили книгу, которая, по их словам, была Кораном, но не смогли поджечь ее.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.