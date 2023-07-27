Пожары в Греции унесли жизни еще двух человек, есть задержанный по подозрению в поджоге

В среду лесные пожары в центральной греческой области Магнисия унесли жизни двух человек, в то время как огонь продолжал уничтожать леса, пастбища и фермерские хозяйства до ночи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В первом случае погибла 69-летняя женщина, которая застряла в кемпинговом трейлере в сельской горной местности Платанос. Как сообщается, женщина страдала ожирением и не могла реагировать на предупреждения о приближении пожара.

Ее муж пытался отбуксировать трейлер в безопасное место, но огонь догнал его, и он был вынужден бежать. Парамедики нашли его без сознания, и ожидается, что он полностью выздоровеет.

Согласно сообщениям, пара жила в трейлере возле загона для животных.

Во втором случае погиб пастух, пытаясь спасти свое стадо. По словам его брата, который прислушался к приказам об эвакуации, 45-летний мужчина выводил своих животных на более высокую местность в Агиос Георгиос Феррон, к западу от Волоса, когда его окружил огонь, начавшийся в соседней деревне Велестино.

Тем временем полиция арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге, в результате которого погибла женщина в трейлере, и допрашивает его в связи с другими пожарами в этом районе.

Ранее сообщалось, что в труднодоступном регионе на острове Эвбея нашли тело 41-летнего скотовода, который с воскресенья считался пропавшим без вести.

Кроме того, возле города Каристос на острове Эвбея упал самолет, который помогал с тушением пожаров. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов.

Министр гражданской защиты Греции Василис Папагеоргиу в среду объявил о введении чрезвычайного положения во всех муниципальных единицах острова Родос, где уже более недели борются с лесными пожарами.