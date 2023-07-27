В центральной Греции из-за пожаров сдетонировал склад боеприпасов

В городе Неа-Анхиалос в центрально-восточной части Греции в четверг днем началась детонация на складе боеприпасов военно-воздушных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathemirini.

Из-за детонации боеприпасов в Неа-Анхиалос жители города и близлежащих населенных пунктов слышали сильные взрывы.

Сообщается, что взрывные волны также повредили стекла жилых домов и магазинов.

По данным греческого телеканала EPT, несколько человек получили ранения от осколков стекла. Часть жителей эвакуируют из Неа-Анхиалоса на лодках, остальным советуют не оставаться в месте.

Из-за опасений дальнейших детонаций спасатели не могут начать тушение пожара в городе.

Как пишет Kathimerini, на складе, где происходит детонация, могли храниться боевые части средств противовоздушной обороны, а также авиабомбы и ракеты HAARM.

Как известно, Греция уже более недели борется с масштабными лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и гостиницы на острове. Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

В среду пожары в Греции унесли жизни еще двух человек. Перед этим сообщалось о трех погибших.