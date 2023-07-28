Влада Чехії не дозволила в'їзд російській тенісистці

Чеські прикордонники, виконуючи відповідну постанову уряду, не впустили в країну російську тенісистку, яка прибула для участі в турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Вчора, рано ввечері, в міжнародному аеропорту Праги співробітник поліції провів перевірку місця проживання, під час якої була виявлена пасажирка з російським громадянством", – повідомив Йозеф Урбан, прессекретар прикордонної поліції.

За його словами, іноземці, яка не мала дозволу на перебування в Чехії, було видано наказ покинути республіку протягом 24 годин. За даними поліції, жінка вже покинула Чехію.

У Twitter Міністерства внутрішніх справ з'явилося повідомлення про те, що у відповідь на недопуск російської тенісистки на турнір до Праги не приїдуть інші російські та білоруські тенісистки.

"Вона була першою учасницею турніру, яка приїхала до Чехії з російським паспортом. На цей момент її вже немає на території Чехії. Всіх інших учасників турніру з російським або білоруським громадянством ми негайно поінформували про ситуацію через WTA, їм було рекомендовано не приїжджати на майбутній турнір", – сказав директор турніру Мирослав Малий.

Імені тенісистки не називають, однак у кваліфікацію мали вийти росіянки Діана Шнайдер, Поліна Кудерметова та Еріка Андрєєва.

У червні, у відповідь на вторгнення РФ в Україну, уряд схвалив заборону на участь російських спортсменів і команд у змаганнях і матчах на чеській території.

Минулої суботи прикордонна служба Польщі перешкодила в'їзду до країни відомій російській тенісистці Вєрі Звонарьовій.