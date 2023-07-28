Власти Чехии не разрешили въезд российской теннисистке

Чешские пограничники, выполняя соответствующее постановление правительства, не впустили в страну российскую теннисистку, которая прибыла для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Вчера, рано вечером, в международном аэропорту Праги сотрудник полиции провел проверку места жительства, во время которой была обнаружена пассажирка с российским гражданством", – сообщил Йозеф Урбан, пресс-секретарь пограничной полиции.

По его словам, иностранке, которая не имела разрешения на пребывание в Чехии, был выдан приказ покинуть республику в течение 24 часов. По данным полиции, женщина уже покинула Чехию.

В Twitter Министерства внутренних дел появилось сообщение о том, что в ответ на недопуск российской теннисистки на турнир в Прагу не приедут другие российские и белорусские теннисистки.

"Она была первой участницей турнира, которая приехала в Чехию с российским паспортом. На данный момент ее уже нет на территории Чехии. Всех остальных участников турнира с российским или белорусским гражданством мы немедленно проинформировали о ситуации через WTA, им было рекомендовано не приезжать на предстоящий турнир", – сказал директор турнира Мирослав Малый.

Имени теннисистки не называют, однако в квалификацию должны были выйти россиянки Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.

В июне, в ответ на продолжающееся вторжение в Украину, правительство одобрило запрет на участие российских спортсменов и команд в соревнованиях и матчах на чешской территории.

В минувшую субботу пограничная служба Польши воспрепятствовала въезду в страну известной российской теннисистке Вере Звонаревой.