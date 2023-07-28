Пропутинскому Шредеру могут не вручить награду по случаю 60-летия членства в СДПГ

Ячейка Социал-демократической партии Германии в Ганновере обсуждает возможность отмены празднования 60-летия членства бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его близости к Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Об обсуждении еще в четверг сообщило немецкое издание Stern, которое поговорило с представителем ганноверской ячейки СДПГ Йоргом Пуршке.

"Господин Шредер, возможно, был в СДПГ в течение 60 лет. Но мы не можем относиться к нему как к обычному однопартийцу... Если он должен получить какую-то награду, то это должно сделать представительство СДПГ в Берлине. Так или иначе, мы ничего для него не готовим", – сказал Пуршке.

Ганноверская ячейка СДПГ до поздней ночи четверга обсуждала, как действовать в ситуации со Шредером, но, как заявила DPA сопредседатель ячейки Янина Шлютер, окончательного решения пока не приняли.

Герхард Шредер вступил в СДПГ в 1963 году и до сих пор является членом местной ячейки партии в Ганновере.

Близость Шредера к президенту России Владимиру Путину, а также его работа на российские энергетические компании вызвали критику, в том числе и в его собственной партии. Тем не менее, Шредер остается членом СДПГ.

Ранее стало известно, что экс-канцлера не пригласили на конференцию его родной партии, которая состоится 8-10 декабря в Берлине.

Также Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на 9 мая.