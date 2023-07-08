Эрдоган: Украина, несомненно, заслуживает членства в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал членство Украины в Североатлантическом Альянсе.

Такие слова Эрдогана прозвучали на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле в пятницу, его цитирует агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Во время визита Зеленского в Турцию лидеры поднимали вопрос будущего членства Украины в НАТО.

"Украина, без сомнения, заслуживает членства в НАТО", – заявил в своем выступлении турецкий президент.

Он подчеркнул роль Турции в поддержке территориального суверенитета и целостности Украины, а также в посредничестве между Киевом и Москвой во время активной фазы войны.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть то, на чем я всегда настаивал: у справедливого мира нет проигравших. Несмотря на разногласия в понимании между сторонами, мы искренне стремимся вернуться к поиску мира как можно быстрее", – считает Эрдоган.

В свою очередь президент Украины на пресс-конференции отметил, что в контексте сотрудничества в рамках НАТО, в частности подготовки к саммиту в Вильнюсе, поднял вопрос о приглашении Украины к членству в Альянсе.

"Был рад услышать, что президент (Турции. – Ред.) сказал, что Украина заслуживает стать членом НАТО", – отметил Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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