Данія може слідом за Швецією посилити контроль на кордоні через акції зі спаленням Корану

В уряді Данії розглядають посилення прикордонного контролю на тлі акцій зі спаленням Корану, про що вже оголосила Швеція.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це сказав міністр юстиції Петер Хуммельгаард.

Міністр зазначив, що Данія також розглядає посилення прикордонного контролю з огляду на нові обставини, але рішення залежить від оцінки поліції та розвідувальних служб.

Хуммельгаард додав, що уряд сприймає нинішню ситуацію "вкрай серйозно", та що служба безпеки та розвідки щойно доповіла про наявність серйозної терористичної загрози для Данії та її посилення за останній місяць.

Міністр нагадав, що кілька місяців тому Данія вже поновила прикордонний контроль з Німеччиною.

Раніше в уряді заявили, що вивчать законні способи заборонити акції зі спаленням Корану чи інших священних книг.

Останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії в понеділок – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.