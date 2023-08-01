Дания может вслед за Швецией усилить контроль на границе из-за акций с сожжением Корана

В правительстве Дании рассматривают усиление пограничного контроля на фоне акций с сожжением Корана, о чем уже объявила Швеция.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр юстиции Петер Хуммельгаард.

Министр отметил, что Дания также рассматривает усиление пограничного контроля, учитывая новые обстоятельства, но решение зависит от оценки полиции и разведывательных служб.

Хуммельгаард добавил, что правительство воспринимает нынешнюю ситуацию "крайне серьезно", и что служба безопасности и разведки только что доложила о наличии серьезной террористической угрозы для Дании и ее усилении за последний месяц.

Министр напомнил, что несколько месяцев назад Дания возобновила пограничный контроль с Германией.

Ранее в правительстве заявили, что изучат законные способы запретить акции с сожжением Корана или других священных книг.

Последние две акции с сожжением Корана состоялись в Швеции и Дании в понедельник – параллельно с тем, как лидеры 57 государств-членов Организации исламского сотрудничества обсуждали, как им реагировать на эту ситуацию.