Рекордное число немцев недовольны тем, как работает государство

Почти 70% немцев недовольны тем, как функционирует государство, эти показатели являются самыми высокими за время опроса.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса граждан по государственной службе (Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst) по заказу союза немецких госслужащих.

По сравнению с предыдущими опросами, количество недовольных функционированием государства оказалось рекордно высоким.

Лишь 27% опрошенных считают, что государственная система справляется со своими задачами – на два процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

69% считают, что государство перегружено и не справляется. Это на три процентных пункта больше, чем в прошлом году, и существенно больше, чем раньше. Интересно, что во время пандемии коронавируса, когда значительная часть общества была недовольна ограничениями, такого мнения придерживались лишь 40% респондентов.

Хуже всего функционирование государства оценивают респонденты из Восточной Германии – 77%, тогда как в Западной Германии он составляет 68%.

По политическим симпатиям, наибольшее недовольство государством среди избирателей AfD, где только 6% считают, что государство еще способно выполнять свои задачи. Противоположная ситуация среди избирателей "Зеленых" – 52% считают, что государство справляется со своими функциями.

Руководитель союза Ульрих Зильбербах назвал эти результаты "ужасающими" и явным сигналом для власти.

Он также предположил, что это означает еще более сложные условия работы для госслужащих, потому что люди будут выражать свое раздражение прежде всего им. По его словам, около 54% госслужащих сталкивались в работе с оскорблениями, угрозами или даже физическим нападением.

Напомним, другие опросы показали, что большинство жителей Германии выступает против участия AfD в будущем правительстве, а в случае назначения ультраправого канцлера 15% немцев хотят эмигрировать.

Один из предыдущих опросов об оружии для Украины показал, что по этому вопросу мнения немецкого общества разделились.