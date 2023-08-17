Литва проведе навчання військових на кордоні з Білоруссю

Литовські прикордонники та збройні сили в рамках підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні планують провести 27 серпня спільні навчання.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, пише "Європейська правда" із посиланням на LRT.

За словами голови МВС, "планується провести навчання (27 серпня) разом зі Збройними силами, щоб протестувати кілька сценаріїв".

Вона уточнила, що перший сценарій стосується міграції, "на випадок якихось незвичайних ситуацій", а другий передбачає реагування на "гібридну військову загрозу" на кордоні.

"Ми нещодавно оновили план прикриття кордону, тобто взаємодії між Державною прикордонною службою (VSAT) і військовими на різних рівнях загрози", – сказала Білотайте.

Оновлені МВС плани мають забезпечити швидке посилення сил на литовському кордоні без необхідності додаткової міжвідомчої координації в разі високого рівня загрози.

Також розглядається можливість запросити до участі в навчаннях прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі.

Напередодні Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.

Раніше керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.