Литва проведет учения военных на границе с Беларусью

Литовские пограничники и вооруженные силы в рамках подготовки к потенциальным угрозам на белорусской границе планируют провести 27 августа совместные учения.

Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам главы МВД, "планируется провести учения (27 августа) вместе с Вооруженными силами, чтобы протестировать несколько сценариев".

Она уточнила, что первый сценарий касается миграции, "на случай каких-то необычных ситуаций", а второй предусматривает реагирование на "гибридную военную угрозу" на границе.

"Мы недавно обновили план прикрытия границы, то есть взаимодействия между Государственной пограничной службой (VSAT) и военными на разных уровнях угрозы", – сказала Билотайте.

Обновленные МВД планы должны обеспечить быстрое усиление сил на литовской границе без необходимости дополнительной межведомственной координации в случае высокого уровня угрозы.

Также рассматривается возможность пригласить к участию в учениях пограничников и других офицеров из Эстонии, Латвии и Польши.

Накануне Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.

Ранее руководитель Службы охраны госграницы Литвы (СОДКЛ) Рустам Любаевас выступил за то, чтобы закрыть более двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.