Другий день поспіль у Литві фіксують температурний рекорд

У Литві другий день поспіль фіксують новий температурний рекорд через рік після попереднього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Литовська гідрометеорологічна служба, інформує LRT.

Дані встановили на 14.00 17 серпня: у Бірштонасі температура становила 33,6 градуса Цельсія, в Алітусі та Друскінінкай – 33,5 градуса Цельсія.

Досі рекордом цього дня була температура у В'янті, що в Шилутському районі, де 2022 року повітря прогрілося до 32 градусів Цельсія.

16 серпня було побито 13-річний рекорд цього дня, де місцями температура перевищувала 34 градуси. Найвищу температуру було зафіксовано о 16:00 в Алітусі, Бірштонасі та Калварії – 34,2 градуса Цельсія.

За всю історію спостережень найвища температура в серпні становила 37,4 градуса.

Напередодні повідомлялося, що спека і буревії стануть звичайним явищем у Литві.

Раніше повідомлялося, що понад 6 200 осіб подали страхові заяви на загальну суму близько 7 мільйонів євро за збитки, завдані буревієм, що пройшов минулого тижня у Литві.

Минулого тижня буревій у Литві повалив понад 50 тисяч дерев у лісах. Найбільше дерев буревій вирвав з корінням у північній частині країни. Орієнтовний обсяг зламаної деревини, що підлягає вивезенню, становить близько 30 тисяч кубометрів.

Перед цим після 30-градусної спеки у Литві прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.