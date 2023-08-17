Второй день подряд в Литве фиксируют температурный рекорд

В Литве второй день подряд фиксируют новый температурный рекорд спустя год после предыдущего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, информирует LRT.

Данные установили на 14.00 17 августа: в Бирштонасе температура составила 33,6 градуса Цельсия, в Алитусе и Друскининкай – 33,5 градуса Цельсия.

До сих пор рекордом этого дня была температура в Вянте, что в Шилутском районе, где в 2022 году воздух прогрелся до 32 градусов Цельсия.

16 августа был побит 13-летний рекорд этого дня, где местами температура превышала 34 градуса. Самая высокая температура была зафиксирована в 16:00 в Алитусе, Бирштонасе и Калварии – 34,2 градуса Цельсия.

За всю историю наблюдений самая высокая температура в августе составила 37,4 градуса.

Накануне сообщалось, что жара и штормы станут обычным явлением в Литве.

Ранее сообщалось, что более 6 200 человек подали страховые заявления на общую сумму около 7 миллионов евро за ущерб, нанесенный ураганом, прошедшим на прошлой неделе в Литве.

На прошлой неделе ураган в Литве повалил более 50 тысяч деревьев в лесах. Больше всего деревьев ураган вырвал с корнями в северной части страны. Ориентировочный объем сломанной древесины, подлежащей вывозу, составляет около 30 тысяч кубометров.

Перед этим после 30-градусной жары в Литву пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.