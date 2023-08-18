Число мигрантов в Греции растет: в Эгейском море спасли 90 человек

Министерство миграции Греции зафиксировало значительное увеличение количества людей, пересекающих Эгейское море с турецкого побережья на греческие острова, за последние недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

По информации министерства, в середине августа в центрах приема мигрантов на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос проживали 6669 мигрантов, что более чем вдвое больше по сравнению с августом прошлого года, когда их было 2964.

В пятницу парусная яхта с примерно 90 мигрантами на борту потерпела бедствие в 18,5 км к юго-востоку от греческого острова Аморгос.

Как сообщает ERT со ссылкой на береговую охрану, всех их смогли спасти корабли и патрульные катера, которые проходили мимо места, где яхта потерпела бедствие.

По данным полиции и береговой охраны, банды контрабандистов доставляют мигрантов из Турции, Ливана, Сирии, Египта и Ливии в страны ЕС – Кипр, Грецию и Италию. За эти путешествия мигранты платят от 500 до семи тысяч евро, в зависимости от расстояния.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года более 100 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море и прибыли в Италию, такое же количество зафиксировали за весь 2022 год.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex заявило, за первые семь месяцев 2023 года в страны Евросоюза незаконно пытались попасть 176 100 человек. Это самый высокий показатель незаконных пересечений за этот период с 2016 года.

В июне сообщалось, что количество мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие через Средиземное море из Ливии к берегам стран ЕС, в 2023 году выросло на 600%.