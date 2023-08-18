"Гідне жалю рішення": Стало відомо, кому з Молдови Росія заборонила в’їзд

Міністерство закордонних справ Молдови прокоментувало рішення Росії заборонити в’їзд деяким молдованам у зв’язку зі скороченням штату російського дипломатичного представництва в Кишиневі.

Коментар речника МЗС Молдови Ігоря Захарова цитує видання NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник зовнішньополітичного відомства Молдови, рішення Москви "гідне жалю" і не є першим випадком, "коли російська влада вдається до таких заходів".

"Рішення молдовської влади про встановлення паритету співробітників дипломатичних місій Росії в Кишиневі і Молдови в Москві було ухвалене в результаті численних акцій втручання у внутрішні справи нашої країни", – підкреслив він.

Захаров також підтвердив, що заборона в’їзду поширюється на 20 громадян Молдови, перелік яких раніше навели з посиланням на власні джерела молдовські ЗМІ.

У цьому списку – 18 депутатів партії влади Молдови PAS, заступник директора Прикордонної поліції Молдови Олег Букатару й директор молдовської Асоціації незалежної преси Петру Маковей.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби ймовірно використовують для стеження за владою Молдови.

МЗС РФ у зв’язку з цим оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Частина видворених росіян вилетіли з Кишинева 14 серпня.

Дивіться також відео "Європейської правди" про те, як Росія руйнує Молдову зсередини і чому пропаганда РФ там ефективна.