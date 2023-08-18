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"Достойное сожаления решение": Стало известно, кому из Молдовы Россия запретила въезд в страну

Пятница, 18 августа 2023, 16:32

Министерство иностранных дел Молдовы прокомментировало решение России запретить въезд некоторым молдаванам в связи с сокращением штата российского дипломатического представительства в Кишиневе.

Комментарий представителя МИД Молдовы Игоря Захарова цитирует издание NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Молдовы, решение Москвы "достойно сожаления" и не является первым случаем, "когда российские власти прибегают к таким мерам".

"Решение молдовских властей об установлении паритета сотрудников дипломатических миссий России в Кишиневе и Молдовы в Москве было принято вследствие многочисленных акций вмешательства во внутренние дела нашей страны", – подчеркнул он.

Захаров также подтвердил, что запрет въезда распространяется на 20 граждан Молдовы, перечень которых ранее привели со ссылкой на собственные источники молдовские СМИ.

РФ объявила ответ на выдворение Молдовой 45 сотрудников посольства

В этом списке – 18 депутатов партии власти Молдовы PAS, заместитель директора Пограничной полиции Молдовы Олег Букатару и директор молдовской Ассоциации независимой прессы Петру Маковей.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы вероятно используют для слежки за властями Молдовы.

МИД РФ в связи с этим объявил о сворачивании деятельности торгового и культурного представительства в Кишиневе.

Часть выдворенных россиян вылетели из Кишинева 14 августа.

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