"Достойное сожаления решение": Стало известно, кому из Молдовы Россия запретила въезд в страну

Министерство иностранных дел Молдовы прокомментировало решение России запретить въезд некоторым молдаванам в связи с сокращением штата российского дипломатического представительства в Кишиневе.

Комментарий представителя МИД Молдовы Игоря Захарова цитирует издание NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Молдовы, решение Москвы "достойно сожаления" и не является первым случаем, "когда российские власти прибегают к таким мерам".

"Решение молдовских властей об установлении паритета сотрудников дипломатических миссий России в Кишиневе и Молдовы в Москве было принято вследствие многочисленных акций вмешательства во внутренние дела нашей страны", – подчеркнул он.

Захаров также подтвердил, что запрет въезда распространяется на 20 граждан Молдовы, перечень которых ранее привели со ссылкой на собственные источники молдовские СМИ.

В этом списке – 18 депутатов партии власти Молдовы PAS, заместитель директора Пограничной полиции Молдовы Олег Букатару и директор молдовской Ассоциации независимой прессы Петру Маковей.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы вероятно используют для слежки за властями Молдовы.

МИД РФ в связи с этим объявил о сворачивании деятельности торгового и культурного представительства в Кишиневе.

Часть выдворенных россиян вылетели из Кишинева 14 августа.

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