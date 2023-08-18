США одобрили программу обучения украинцев на F-16 в Дании

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине учебных материалов для истребителей F-16 по запросу Дании, что должно приблизить начало подготовки украинских летчиков на этих самолетах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу CNN сообщили два американских чиновника, один из них – из администрации Джо Байдена.

"Можем подтвердить, что Министерство (обороны. – Ред.) недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанный с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания", – сказал один из чиновников.

Программа содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому они нуждались в предварительном согласовании Вашингтона.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути к началу непосредственного обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США долгое время не одобряли финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности. Министерство обороны Дании ранее в пятницу подтвердило, что учения украинцев на F-16 начнутся до конца августа.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил согласие Вашингтона одобрить предоставление Украине истребителей F-16 после того, как украинские летчики завершат обучение на них.