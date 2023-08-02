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Правая оппозиция Дании хочет помешать запрету сжигать Коран через референдум

Среда, 2 августа 2023, 16:49

Двое лидеров правой оппозиции Дании – Пернилле Вермунд из "Новых правых" и Мортен Мессершмидт от Датской народной партии – заявили о намерениях инициировать референдум, который бы помешал намерениям правительства запретить сжигание Корана перед посольствами.

Об этом они сказали в интервью изданию Berlingske, сообщает "Европейская правда".

Чтобы помешать введению запрета на сжигание Корана в Дании, правая оппозиция хочет использовать раздел 42 (1) датской конституции, который позволяет отправить законопроект на референдум после принятия, если этого требует треть членов парламента.

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Как подчеркивает Berlingske, это "редкая и особая" статья основного закона Дании, которая практически не применяется.

"Речь идет не только о Расмусе Палудане (организаторе сжигания Корана в Дании. – Ред.) и сожжении Корана, а обо всем фундаменте Запада. Фундамент западной культуры базируется на том, что можно критиковать религию", – пояснил Мессершмидт в интервью.

В то же время, добавляет издание, Датская народная партия и "Новые правые" имеют лишь одну шестую мест, необходимых для инициирования референдума. Остальные трое оппозиционных партий это требование не поддерживают.

Ранее, напомним, Министерство иностранных дел Дании объявило о возможности запретить акции протеста, на которых сжигают Коран или другие религиозные тексты, из соображений безопасности и дипломатии. Аналогичный запрет рассматривают и власти Швеции.

Евросоюз после акций с сожжением Корана в Дании и Швеции выступил с осуждением таких действий.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на эти акции в скандинавском государстве

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