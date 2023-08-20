Глава МЗС Молдови дав пораду дипломатам, які залишилися в посольстві РФ

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску заявив, що співробітники, які залишилися в посольстві Росії, мають зосередитися на дипломатичній роботі.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав по завершенні засідання молдавських дипломатів, акредитованих за кордоном, повідомляє point.md.

За його словами, у посольстві РФ "залишилося достатньо співробітників, які повинні зосередитися на дипломатичній роботі".

Глава МЗС підкреслив, що "більша частина співробітників посольства Росії в Кишиневі не дбала про поліпшення відносин і не займалася дипломатичною роботою".

"Істотна кількість дипломатів і технічного персоналу займалася іншими речами, які завдавали шкоди Республіці Молдова, зокрема дестабілізацією ситуації та втручанням у внутрішні справи", – уточнив Попеску.

На думку міністра, "дипломати завжди повинні займатися дипломатичною діяльністю, працювати на поліпшення відносин між країнами".

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і супутникових тарілок, які російські спецслужби, ймовірно, використовують для стеження за владою Молдови.

МЗС РФ у зв’язку з цим оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Частина видворених росіян вилетіли з Кишинева 14 серпня.

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