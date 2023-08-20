Глава МИД Молдовы дал совет оставшимся в посольстве РФ дипломатам

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что оставшиеся в посольстве России сотрудники должны сосредоточиться на дипломатической работе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал по завершении заседания молдавских дипломатов, аккредитованных за рубежом, сообщает point.md.

По его словам, в посольстве РФ "осталось достаточно сотрудников, которые должны сосредоточиться на дипломатической работе".

Глава МИД подчеркнул, что "большая часть сотрудников посольства России в Кишиневе не заботилась об улучшении отношений и не занималась дипломатической работой".

"Существенное количество дипломатов и технического персонала занималось другими вещами, которые наносили ущерб Республике Молдова, в том числе дестабилизацией ситуации и вмешательством во внутренние дела", – уточнил Попеску.

По мнению министра, "дипломаты всегда должны заниматься дипломатической деятельностью, работать на улучшение отношений между странами".

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, которые российские спецслужбы вероятно используют для слежки за властями Молдовы.

МИД РФ в связи с этим объявил о сворачивании деятельности торгового и культурного представительства в Кишиневе.

Часть выдворенных россиян вылетели из Кишинева 14 августа.

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