Премьер Дании: Доставка первых F-16 в Украину ожидается ближе к Новому году

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала об ожидаемых сроках доставки истребителей F-16 в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Фредериксен, ожидается, что в ближайшее время начнут обучение украинские пилоты.

Она добавила, что более 70 человек из Украины сейчас находятся в Дании и готовятся начать обучение.

"Надеюсь ближе к Новому году первая группа самолетов покинет Данию и направится в Украину", – заявила премьер Дании.

Она добавила, что в первой партии будет около шести самолетов. А в следующем году в Украину отправят еще восемь истребителей, а еще через год – пять.

"Мы это сделаем как можно скорее", – подчеркнула Фредериксен.

Ранее Фредериксен объявила, что Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16.

Напомним, во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Перед этим украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.