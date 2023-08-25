Нідерланди офіційно висунули голову МЗС на посаду єврокомісара

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте у п’ятницю офіційно підтвердив висування очільника Міністерства закордонних справ Вопке Хустри на посаду єврокомісара після звільнення Франса Тіммерманса, який був призначений за квотою держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Про своє рішення Рютте оголосив під час традиційної щотижневої пресконференції, заявивши, що Нідерланди потребують на посаді єврокомісара "з міжнародним досвідом, щоб вести переговори та об'єднувати людей".

"Він (Хукстра. – Ред.) робив це на посаді міністра фінансів і закордонних справ протягом декількох років, а також регулярно займається питаннями, пов'язаними з кліматом", – додав він.

Сам Хукстра назвав "величезною честю" номінацію на посаду єврокомісара та пообіцяв "зробити все у своїх силах". Міністр також запевнив, що попри його відставку нідерландський уряд продовжить повну підтримку України.

Очікується, що Хукстра у вівторок зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка оцінить, чи відповідає він посаді віцекомісара з питань клімату, яку обіймав Тіммерманс.

Нагадаємо, Франс Тіммерманс раніше цього тижня повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії після того, як блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав його своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах.

Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада – після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.