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Нідерланди офіційно висунули голову МЗС на посаду єврокомісара

П'ятниця, 25 серпня 2023, 17:33

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте у п’ятницю офіційно підтвердив висування очільника Міністерства закордонних справ Вопке Хустри на посаду єврокомісара після звільнення Франса Тіммерманса, який був призначений за квотою держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Про своє рішення Рютте оголосив під час традиційної щотижневої пресконференції, заявивши, що Нідерланди потребують на посаді єврокомісара "з міжнародним досвідом, щоб вести переговори та об'єднувати людей".

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"Він (Хукстра. – Ред.) робив це на посаді міністра фінансів і закордонних справ протягом декількох років, а також регулярно займається питаннями, пов'язаними з кліматом", – додав він.

Сам Хукстра назвав "величезною честю" номінацію на посаду єврокомісара та пообіцяв "зробити все у своїх силах". Міністр також запевнив, що попри його відставку нідерландський уряд продовжить повну підтримку України.

Очікується, що Хукстра у вівторок зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка оцінить, чи відповідає він посаді віцекомісара з питань клімату, яку обіймав Тіммерманс.

Нагадаємо, Франс Тіммерманс раніше цього тижня повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії після того, як блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав його своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах.

Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада – після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

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