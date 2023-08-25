Нидерланды официально выдвинули главу МИД на должность еврокомиссара

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в пятницу официально подтвердил выдвижение главы Министерства иностранных дел Вопке Хустры на должность еврокомиссара после увольнения Франса Тиммерманса, который был назначен по квоте государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

О своем решении Рютте объявил во время традиционной еженедельной пресс-конференции, заявив, что Нидерланды нуждаются в должности еврокомиссара "с международным опытом, чтобы вести переговоры и объединять людей".

"Он (Хукстра. – Ред.) делал это на посту министра финансов и иностранных дел в течение нескольких лет, а также регулярно занимается вопросами, связанными с климатом", – добавил он.

Сам Хукстра назвал "огромной честью" номинацию на должность еврокомиссара и пообещал "сделать все, что в его силах". Министр также заверил, что несмотря на его отставку нидерландское правительство продолжит полную поддержку Украины.

Ожидается, что Хукстра во вторник встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и она оценит, соответствует ли он должности вице-комиссара по вопросам климата, которую занимал Тиммерманс.

Напомним, Франс Тиммерманс ранее на этой неделе сообщил о сложении полномочий вице-президента Еврокомиссии после того, как блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал его своим лидером на будущих парламентских выборах.

Выборы в Нидерландах состоятся 22 ноября – после того как в правительственной коалиции не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.