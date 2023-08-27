У Литві розглядають закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

У Литві оцінюють можливість закриття додаткових контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Delfi.

За словами глави МВС, уряд "справді обговорює певні варіанти" для вирішення проблем контрабанди (нелегальних мігрантів).

"Що стосується загроз, чи є зараз такі загрози, щоб нам довелося закрити (додаткові пункти пропуску) – такої інформації наразі немає. Але ми оцінюємо, і Литва готова до відповідних сценаріїв, узгоджених із відповідними відомствами", – заявила Білотайте.

Вона додала, що Литва готова розробити "різнорівневий" план закриття кордону з Білоруссю.

"Ми презентуємо його й обговоримо з нашими колегами, щоб за відповідних рівнів загроз ми могли одночасно виконувати одні й ті самі дії та рішення", – резюмувала Білотайте.

Раніше повідомлялося, що очільники Прикордонних служб Литви Рустамас Любаєвас, Латвії Гунтіс Пуятс і Польщі Томаш Прага провели переговори на тлі можливої загрози з Білорусі.

Перед цим Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Країна обговорює також можливість закриття решти пунктів перетину литовсько-білоруського кордону.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.