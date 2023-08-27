В Литве рассматривают закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью

В Литве оценивают возможность закрытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.

По словам главы МВД, правительство "действительно обсуждает определенные варианты" для решения проблем контрабанды (нелегальных мигрантов).

"Что касается угроз, есть ли сейчас такие угрозы, чтобы нам пришлось закрыть (дополнительные пункты пропуска) – такой информации на данный момент нет. Но мы оцениваем, и Литва готова к соответствующим сценариям, согласованным с соответствующими ведомствами", – заявила Билотайте.

Она добавила, что Литва готова разработать "разноуровневый" план закрытия границы с Беларусью.

"Мы представим его и обсудим с нашими коллегами, чтобы при соответствующих уровнях угроз мы могли одновременно выполнять одни и те же действия и решения", – резюмировала Билотайте.

Ранее сообщалось, что руководители Пограничных служб Литвы Рустамас Любаевас, Латвии Гунтис Пуятс и Польши Томаш Прага провели переговоры на фоне возможной угрозы из Беларуси.

Перед этим Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Страна обсуждает также возможность закрытия остальных пунктов пересечения литовско-белорусской границы.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.