Итальянскую Ломбардию накрыла непогода с ливнями и сильным ветром

В Италии мощная непогода с ливнями, сильным ветром и грозами накрыла северный регион Ломбардия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В районе между Монцой, Серегно и Ро, где ветер был чрезвычайно мощным, ситуацию объявили критической.

ANSA

В городе Буччинаско ветер сорвал крыши со зданий. Кроме того, в центре города упала ваза, которая задела человека.

Железнодорожная линия Милан-Алессандрия из-за повреждений была временно закрыта на участке между Мортарой и Пароной Ломеллиной.

Штормы и сильные дожди ожидаются также в других частях севера страны, в частности, в Лигурии, Пьемонте, Венето и Фриули.

Напомним, 23 августа в Милане зафиксировали рекордную среднесуточную температуру за последние 260 лет. А 18 августа мощный шторм бушевал на юге Германии.