Организатору акций по сжиганию Корана в Швеции заблокировали донаты через TikTok

Социальная сеть коротких роликов TikTok заблокировала возможность делать пожертвования Салвану Момике – иракскому мигранту в Швеции, известному как организатор акций по сжиганию Корана.

Об этом "Шведскому радио" сообщили в TikTok, информацию сам Момика подтвердил шведскому вещателю SVT, пишет "Европейская правда".

Tiktok отказался уточнять, почему выключил функцию приема пожертвований на аккаунте Момики. Мужчина неоднократно транслировал сожжение Корана в прямом эфире соцсети, который смотрели десятки миллионов зрителей.

Момика подтвердил SVT, что больше не может принимать пожертвования на Tiktok. Ранее он рассказывал, что каждая трансляция приносила ему от 1000 до 3000 шведских крон, и что он не имеет другого источника дохода.

Министр юстиции Швеции Гуннар Штреммер заявил, что решение TikTok "в целом представляется правильным".

На прошлой неделе Салвана Момику избил неизвестный в боксерских перчатках, который таким образом выразил несогласие с акциями по сжиганию Корана.

Между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. Остро на это реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

На этом фоне Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.