Пять человек пострадали из-за взрыва в Париже, который мог вызвать аэрозольный генератор

Пять человек получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Париже, который произошел 5 августа днем.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Согласно сообщению, среди пострадавших один человек находится в крайне критическом состоянии, а четверо других – в относительно критическом состоянии.

Инцидент произошел на последнем этаже многоэтажного дома в парижском районе Монмартр. На видео можно увидеть, что фасад дома на улице Rue du Nord в 18-м округе частично разрушен взрывом.

На место происшествия отправили около сотни пожарных с около 20-ю пожарными машинами, чтобы противостоять риску возгорания и распространения огня.

По словам источника в полиции, взрыв мог вызвать аэрозольный генератор для борьбы с вредителями, которую использовал менеджер местного заведения. Он получил незначительные ожоги левой руки.

Парижская прокуратура сообщила, что начала расследование "непреднамеренного нанесения телесных повреждений, приведших к нетрудоспособности на срок более трех месяцев".

В июне сообщалось о взрыве в пятом округе Парижа, что в северной части города. Причиной взрыва стала утечка газа.

Стало известно, что среди пострадавших трое военных, полицейский и пожарный, которые работали на месте происшествия. Позже под завалами здания нашли тело погибшего.