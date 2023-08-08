В ЕС заявили, что июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
Климатическая обсерватория Европейского Союза во вторник подтвердила, что прошлый июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на Земле.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении европейской службы наблюдения за изменением климата Copernicus.
Прошлый месяц, обозначенный жарой и пожарами по всему миру, был на 0,33 градуса по Цельсию теплее рекорда, установленного в июле 2019 года, когда средняя температура составляла 16,63.
"Месяц был на 0,72°C теплее, чем средний показатель июля 1991-2020 годов", – говорится в сообщении.
Глобальное потепление на 1,2 градуса Цельсия с конца 1800-х годов, вызванное сжиганием ископаемого топлива, привело к тому, что тепловые волны стали жарче, продолжительнее и чаще, а также к усилению других экстремальных погодных явлений, таких как штормы и наводнения.
"Тепловые волны наблюдались во многих регионах Северного полушария, включая Южную Европу. Температуры значительно превышали средние показатели в нескольких странах Южной Америки и на большей части Антарктиды", – сообщает Copernicus.
Температура воды в Мировом океане также поднималась до рекордных показателей, что вызывает беспокойство относительно дальнейших последствий для климата планеты, морской жизни и прибрежных общин.
Согласно данным климатической обсерватории Европейского Союза, 30 июля температура поверхности Мирового океана поднялась до 20,96 градуса по Цельсию.
Предыдущий рекорд составлял 20,95°C в марте 2016 года.
"Мы только что стали свидетелями того, как глобальная температура воздуха и температура поверхности океана в июле установили новые исторические рекорды. Эти рекорды имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты, которая подвергается все более частым и интенсивным экстремальным явлениям", – сказала Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus.
Напомним, Португалия в понедельник, 7 августа, зарегистрировала, возможно, самую высокую температуру в этом году. Предварительные данные метеорологической станции в городе Сантарем, что рядом с Лиссабоном, свидетельствуют об установлении 7 августа температурного рекорда для страны за 2023 год – 46,4°C
В Греции в июле также зарегистрировали рекордные 46°C, а в центральных и южных регионах Италии заметили рост смертности на фоне рекордной жары.