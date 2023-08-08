ЗМІ: Угорщина із кількамісячною затримкою погодила призначення посла України

Президентка Угорщини Каталін Новак у вівторок надала згоду на призначення нового посла України – професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора.

Про це з власних джерел стало відомо угорському телеканалу ATV, пише "Європейська правда".

Прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта Київ надіслав ще кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз.

Федір Шандор Фото: HVG.hu

За даними ЗМІ, причиною нібито було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватись із угорською президенткою. Чим саме пояснюється рішення Каталін Новак надати агреман зараз, не уточнюється.

Водночас, нагадує ATV, президентка Угорщини має відвідати Київ 23 серпня для участі в саміті Кримської платформи, а перед тим – здійснити візит на Закарпаття й зустрітись із представниками угорської меншини.

Тепер підписаний Новак агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сійярто.

Нагадаємо, ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

У липні 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині.