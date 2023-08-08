СМИ: Венгрия с многомесячной задержкой согласовала назначение посла Украины

Президент Венгрии Каталин Новак во вторник дала согласие на назначение нового посла Украины – профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Об этом из собственных источников стало известно венгерскому телеканалу ATV, пишет "Европейская правда".

Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

Федор Шандор ФОТО: HVG.HU

По данным СМИ, причиной якобы было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским президентом. Чем именно объясняется решение Каталин Новак предоставить агреман сейчас, не уточняется.

В то же время, напоминает ATV, президент Венгрии должна посетить Киев 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем – совершить визит в Закарпатье и встретиться с представителями венгерского меньшинства.

Теперь подписанный Новак агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто.

Напомним, имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он ушел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.